31 أكتوبر.. الحكم على عناصر خلية «المرابطون 2» الإرهابية

حددت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة 31 أكتوبر المقبل للحكم على عناصر خلية «المرابطون 2» الإرهابية بتهمة تلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد جيش النظام السوري.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 11 متهما مصريا ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر؛ بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت الدائرة الأولى بمجمع محاكمة طرة لنظر محاكمتهم.