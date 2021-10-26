الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن تأثير إضافة «الحديد» للنبات

إضافة «الحديد» للنبات
إضافة «الحديد» للنبات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن تأثير إضافة الحديد إلى النبات وكيفية تجنب الأضرار وتشمل:

1- عدم زيادة مستوى الأس الهيدروجيني في التربة عن 5.8 تقريبا

2- تجنب حدوث خلل في الرقم الهيدروجيني للتربة، حيث إنه مع وضع الحديد يؤدي إلى تسمم النبات بالحديد

3- تحقيق التوازن بين عنصري الحديد والمنجنيز

4- الحرص على عدم ارتفاع حموضة التربة، لأنه يشكل مواد صلبة مع الأكسجين تؤدي إلى عدم ذوبان الحديد في الماء وعدم امتصاص الجذور له

5- التغطية البلاستيكية تقلل حركة الأكسجين، مما يقلل من استفادة التربة للحديد.

الطريقة الصحيحة

1- الرذاذ الورقي الطبيعي

تجري تلك الطريقة من خلال رش الأسمدة السائلة مباشرة على الأوراق بديلاً عن التربة، ويستخدم مرة كل 15 يوماً لتحسين التربة الأصلية للنباتات.

2- تحسين التربة

تستخدم تلك الطريقة لاستعادة مغذيات التربة لانخفاض معدل حموضة التربة، ما يزيد من نسبة الحديد، وذلك يساعد الأشجار على النمو ويوفر متطلباتها من العناصر الطبيعية.

3- إضافة الحديد المخلب

ويعد الحديد المخلب من المركبات القابلة للذوبان في الأراضي الزراعية، فقد تعاني الأشجار من نقص الحديد، ما يوصي بتعويض ذلك النقص بالخلط مع المغذيات الأخري المضافة للتربة.

أعراض نقص الحديد:

1- ضعف نمو الأشجار وصغر حجمها

2- صغر حجم الأزهار وانخفاض إنتاجية ثمار الفاكهة

3- تحول الأوراق الصغيرة إلى اللون الأبيض، بينما الأوراق الكبيرة إلى اللون الأصفر

ويعتبر عنصر الحديد من العناصر الرئيسية لجميع الكائنات الحية، وعدم توفره في التربة يؤثر على احتياجات التربة ويؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل وجودتها، لذلك يجب مراعاة الأخطاء التالية عند إضافة الحديد للنباتات والأشجار.

الزراعة تكشف تأثير إضافة عنصر الحديد للنبات والاضرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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