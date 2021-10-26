نظافة القاهرة ترفع كفاءة الفواخير وترمم كوبري العاشر بمصر القديمة (صور)

كلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برفع كفاءة منطقة الفواخير بمصر القديمة من دهان للمباني والواجهات بمعرفة الورش الإنتاجية قسم النقاشة تحت إشراف مدير الورش الإنتاجية المهندس أسعد محمد ورجال الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقام فريق العمل بقسم الإنشاءات بالورش الإنتاجية بهيئة نظافة القاهرة بترميم سور كوبري العاشر بمصر القديمة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتم الانتهاء من تلك الأعمال تحت إشراف مهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

ونظم فريق العمل بفرع الهيئة بحي وسط القاهرة بحملة لغسيل ونظافة وتجريد لمحيط مولانا الإمام الحسين وميدان المشهد الحسيني وجميع الشوارع والحواري والأزقة والعطوف المؤدية لمقام الإمام الحسين رضي الله عنه تحت إشراف ومتابعة المهندس فرج الشيخ مدير المنطقة الغربيه بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بحي السلام بتجريد الأتربة ورفع الرتش ومخلفات البناء والهدم تحت إشراف مدير المنطقة الشرقية ورئيس الفرع وعمال النظافة بالفرع وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام للمنطقة.

واستكملت هيئة نظافة القاهرة تحت شعار “الهيئة تسطيع” ورفعت مخلفات البناء والهدم والرتش وجردت الأتربة لجميع شوارع مقابر النخال بالخليفة وخلف المجزر الآلي بالخليفة تحت إشراف مدير المنطقه الجنوبية المهندس علاء أبو طالب.

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

اعمال هيئة نظافة القاهرة

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