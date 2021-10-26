الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زاخاروفا»: اجتماع وزراء خارجية «نورماندى» يجب أن يتمخض عن نتائج حقيقية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع المحتمل لوزراء الخارجية الذين يمثلون الدول الأربع لمجموعة نورماندي (روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا)، يتعين أن يتمخض عن نتائج حقيقية، ولا جدوى من عقده فقط للسماح لنظام كييف بمواصلة حملته الإعلامية.

وأشارت زاخاروفا - في تصريحاتٍ نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "الاجتماع يجب أن يتمخض عن نتائج وأن يكون له ثمار محددة في شكل بعض النتائج والاتفاقيات والإجراءات العملية والخطوات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الوضع إن لم يكن حل الأزمة، ومن ثم ضمان التقدم نحو حل".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن "الاجتماع من أجل التجمع واستمرار الحملة الإعلامية السياسية التي يشارك فيها نظام كييف سيكون بلا فائدة".

وتشمل صيغة "نورماندي" إلى المفاوضات حول تسوية سلمية للنزاع في جنوب شرق أوكرانيا، وتشمل الصيغة كلا من؛ روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا. 

وعُقد الاجتماع الأول لقادة الدول الأربعة في يونيو 2014، خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في نورماندي.

وأكدت روسيا - مرارًا - ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ اتفاقيات "مينسك"، مشيرة إلى عدم وجود بديل لها، كما رفضت أي حديث عن تبعية القرم بعد انضمامها لروسيا في عام 2014، مؤكدة أن هذا الموضوع تم حسمه نهائيًا من خلال تعبير سكان شبه الجزيرة عن إرادتهم في الاستفتاء.

ماريا زاخاروفا روسيا المانيا أوكرانيا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

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بيوت السويس

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