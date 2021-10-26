روسيا واليابان تبحثان التطورات الأخيرة فى شبه الجزيرة الكورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، "إيجور مورجولوف"، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مكتب شئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية، "تاكيهيرو فوناكوشي"، اليوم الثلاثاء، التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيانٍ، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الدبلوماسيين ناقشا أيضًا الخطوات الممكنة نيابة عن جميع الدول المعنية في تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية لصالح تعزيز العملية السياسية والدبلوماسية.

ويرأس "فوناكوشي"، الوفد الياباني في المحادثات السداسية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا من موقع ساحلي شمال شرقي البلاد، مما يجعله ثامن إطلاق صاروخي تشنه بيونج يانج، منذ بداية العام الجاري.