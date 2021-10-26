الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيسة القومى للمرأة تشيد بدور الكنيسة فى دعم المرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، في دعم جهود المجلس للنهوض بأوضاع المرأة المصرية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جاء ذلك خلال مقابلة لنيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا مع الدكتورة مايا مرسي.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك على هامش عرضها لتقرير مصر أمام اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة (سيداو) في جنيف.

من جهة أخرى، استقبل نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مقر المطرانية بدراڤي، مع وفد من مطارنة وكهنة ورهبان الكنيسة السريانية أصحاب النيافة المطران مار جرجس كورية النائب البطريركي بباريس وبلچيكا ولوكسمبرج، والمطران مار تيموثاوس مطران حمص وحماة وطرطوس، والمطران مار يوسف السكرتير البطريركي، والأب يعقوب أيدين أقدم الكهنة السريان بباريس والأب الربان زكا جلما، وذلك بمناسبة زيارة قداسته الرعوية إلى كنيسة السريان الأرثوذكس بباريس.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه شهد اللقاء كلمات لقداسة البطريرك سرد بها علاقته القوية بقداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية وأنه قضى ٤ سنوات دراسية في الكلية الإكليريكية بالقاهرة حيث درس له المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث وعن قديسي الكنيستين من الأقباط والسريان الذين تبادلوا رئاسة الكنيستين على مر التاريخ، كما رحب نيافة الأنبا مارك بقداسة البطريرك في كلمة ترحيبية.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما شارك نيافة الأنبا مارك وعدد من كهنة الإيبارشية في القداس الذي أقامه قداسة البطريرك يوم الأحد.

الانبا لوقا الأنبا مارك الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا

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