رابط وظائف هيئة الاسعاف المصرية 2021.. وكيفية التقديم والمستندات

وظائف هيئة الإسعاف المصرية 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتصدرت القائمة الرئيسية للبحث خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الوظائف المعلن عنها والأوراق المطلوبة للتقديم وكيفية التقديم إلكترونيا في الوظائف الشاغرة.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية 2021

أعلنت هيئة الإسعاف عن حاجتها إلى سائقين درجة أولى من حملة الشهادات العليا والمتوسطة وفوق متوسطة بخبرة في فن القيادة وبدون خبرة حيث يمكن التقديم فيها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) بتحميل الـcv الخاص بالمتقدم خلال الفترة من 25 أكتوبر ولمدة 15 يوما فقط أي أن التقديم مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل وذلك لتسهيل كافة عوامل التقديم للمواطنين الراغبين في الوظائف والتي تتميز بمنح رواتب مجزية وحوافز ومكافأة ومنح مستمرة وعملات مرضية بالإضافة إلى إجازات شهرية وسنوية مدفوعة الأجر حيث يتم العمل بنظام التعاقد والتثبيت وتأمينات صحية

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف 2021

حددت هيئة الإسعاف الأوراق التي يجب أن يتم تحميلها في طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها والتي يجب تقديمها قبل انتهاء مدة التقديم في 10 نوفمبر المقبل حيث تتلخص الأوراق في:-

شهادة المؤهل الدراسي (عالي، متوسط، فوق متوسط)

بطاقة الرقم القومي للراغب في الالتحاق بالوظائف

رخصة سيارة درجة أولى أو رخصة درجة ثانية عدى عليها 3 سنوات كاملة قبل انتهاء فترة التقديم

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الموقف من التجنيد

شهادة خبرة في حالة العمل في تلك الوظيفة من قبل

الحصول على موافقة جهة الانتداب في حالة طلب الانتداب

بيان حالة الوظيفة المعتمدة من جهة العمل في حالة الانتداب

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شروط التقديم في وظائف هيئة الإسعاف 2021

يشترط في المتقدمين في وظائف هيئة الاسعاف المصرية 2021 إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة مايلي:-