الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي السفير الألماني ومنسق الأمم المتحدة في مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، اليوم الثلاثاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة إلينا بانوفا التي حضرت للتعارف على قداسة البابا.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تقدير  الأمم المتحدة للدور العظيم الذي يقوم به قداسته في سبيل حفظ السلام والتسامح والقيادة الفعالة في الحوار بين الأديان.

البابا يستقبل السفير الألماني 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، فرانك هارتمان سفير ألمانيا الاتحادية في مصر، الذي حضر للتعارف عقب بدء عمله سفيرًا لبلاده في القاهرة.

 أكد السفير الضيف خلال اللقاء على الروابط القوية التي تتميز بها العلاقات  بين مصر وألمانيا، كما أعرب عن اهتمام بلاده بدعم الدول للنهوض بالتعليم.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس 

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقره الباباوي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية مساء أمس الاثنين، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

تم خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أول أمس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر، الذي قدم نيافته تقريرًا مفصلًا لقداسة البابا، مدعومًا بالخرائط لكنائس إيبارشية شبين القناطر، والوضع الرعوي بها.

أعقب اللقاء، اجتماعًا عقده قداسة البابا مع مجمع كهنة شبين القناطر بحضور النائب البابوي، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية، ثم استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وناقش معهم، موضوع اختيار أسقف جديد للإيبارشية، واستقر مجمع الآباء الكهنة على تفويض قداسة البابا في اختيار الشخص المناسب ليكون أسقفًا لهم، واضعين كامل ثقتهم في رؤية وحكمة قداسته.

وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية مع قداسته.

البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس قداسة البابا البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

بعد إلغاء «الطوارئ».. البورصة تربح 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

«تاج الدين»: الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تنتهِ

تقلبات حتى بداية الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري

«البرهان»: دعمت مبادرة «حمدوك» وكان هناك استهداف واضح للقوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجزائر: أقلام ملونة تحمل "رموزًا يهودية" تغزو الأسواق

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس