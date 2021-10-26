البابا تواضروس يلتقي السفير الألماني ومنسق الأمم المتحدة في مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، اليوم الثلاثاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة إلينا بانوفا التي حضرت للتعارف على قداسة البابا.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تقدير الأمم المتحدة للدور العظيم الذي يقوم به قداسته في سبيل حفظ السلام والتسامح والقيادة الفعالة في الحوار بين الأديان.

البابا يستقبل السفير الألماني

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، فرانك هارتمان سفير ألمانيا الاتحادية في مصر، الذي حضر للتعارف عقب بدء عمله سفيرًا لبلاده في القاهرة.

أكد السفير الضيف خلال اللقاء على الروابط القوية التي تتميز بها العلاقات بين مصر وألمانيا، كما أعرب عن اهتمام بلاده بدعم الدول للنهوض بالتعليم.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقره الباباوي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية مساء أمس الاثنين، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

تم خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أول أمس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر، الذي قدم نيافته تقريرًا مفصلًا لقداسة البابا، مدعومًا بالخرائط لكنائس إيبارشية شبين القناطر، والوضع الرعوي بها.

أعقب اللقاء، اجتماعًا عقده قداسة البابا مع مجمع كهنة شبين القناطر بحضور النائب البابوي، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية، ثم استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وناقش معهم، موضوع اختيار أسقف جديد للإيبارشية، واستقر مجمع الآباء الكهنة على تفويض قداسة البابا في اختيار الشخص المناسب ليكون أسقفًا لهم، واضعين كامل ثقتهم في رؤية وحكمة قداسته.

وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية مع قداسته.