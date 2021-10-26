«البرهان»: نسعى إلى تحقيق الانتقال الحقيقي إلى حكومة مدنية

قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمال المرحلة الانتقالية، ويجب أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة، مضيفًا أن كل السودان كان فيه مشكلات لم تلقى أي استجابة، ونسعى إلى تحقيق الانتقال الحقيقي إلى "حكومة مدنية".

وتابع: تجربة العامين الماضيين أثبتت أن وجود القوى السياسية في المرحلة الانتقالية "يعيق" العمل، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وتابع: سننجز عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة.

وأردف: لم نعطل الوثيقة الدستورية بأكملها بل المواد المتعلقة بـ"المشاركة مع القوى السياسية، مؤكدًا على أن المجلس السيادي سيقوم على "تمثيل حقيقي" لأقاليم السودان.

وتابع: مجلس الوزراء المقبل سيتم اختياره على أساس تمثيل الولايات بمعدل وزير لكل ولاية.