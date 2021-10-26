«البرهان»: سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية قريبًا

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إنه سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية بحلول نهاية الشهر على أقصى تقدير، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية عملت أحزاب على تعزيز مصالحها الشخصية على حساب البلد.

وتابع: اتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني، وأضاف: نريد أن نحقق مطالب الشعب في دولة الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف البرهان: حريصون على استكمال المجلس التشريعي وفشل القوى السياسية سببه "نزاع حول التشكيل، وأردف: سنعمل على تشكيل المجلس التشريعي عبر "المستقلين" الذين يسعون لإنقاذ البلاد.

وتابع: القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة، مؤكدة على أن القوى السياسية تسببت في "توقف" الدولة بأكملها بسبب "عدم التوافق.

حلَّ مجلسي السيادة والوزراء

وحلَّ الفريق عبدالفتاح البرهان، أمس الإثنين، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مع إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، كما علق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وقال «البرهان»، إن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها، وملتزمون بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، كما قرر تجميد عمل لجنة التمكين.

وشكَّل القائد العام للجيش السوداني، حكومة كفاءات جديدة تتولى إدارة السودان، مؤكدًا: «سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان»، مشيرًا إلى أن «الخلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى هو دفعنا للتحرك، ولن تحركنا فئة أو حزب».

وأضاف «البرهان»: «إن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد»، وتابع: «القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، وماضون في التحول الديمقراطي».