الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان»: سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية قريبًا

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إنه سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية بحلول نهاية الشهر على أقصى تقدير، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية عملت أحزاب على تعزيز مصالحها الشخصية على حساب البلد.

 وتابع: اتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني، وأضاف: نريد أن نحقق مطالب الشعب في دولة الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف البرهان: حريصون على استكمال المجلس التشريعي وفشل القوى السياسية سببه "نزاع حول التشكيل، وأردف: سنعمل على تشكيل المجلس التشريعي عبر "المستقلين" الذين يسعون لإنقاذ البلاد.

 وتابع: القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة، مؤكدة على أن القوى السياسية تسببت في "توقف" الدولة بأكملها بسبب "عدم التوافق.

حلَّ مجلسي السيادة والوزراء

وحلَّ الفريق عبدالفتاح البرهان، أمس الإثنين، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مع إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، كما علق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وقال «البرهان»، إن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها، وملتزمون بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، كما قرر تجميد عمل لجنة التمكين.

وشكَّل القائد العام للجيش السوداني، حكومة كفاءات جديدة تتولى إدارة السودان، مؤكدًا: «سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان»، مشيرًا إلى أن «الخلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى هو دفعنا للتحرك، ولن تحركنا فئة أو حزب».

وأضاف «البرهان»: «إن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد»، وتابع: «القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، وماضون في التحول الديمقراطي».

البرهان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ركن عبد الفتاح البرهان السودان احداث السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

بعد إلغاء «الطوارئ».. البورصة تربح 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

«تاج الدين»: الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تنتهِ

تقلبات حتى بداية الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري

«البرهان»: دعمت مبادرة «حمدوك» وكان هناك استهداف واضح للقوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجزائر: أقلام ملونة تحمل "رموزًا يهودية" تغزو الأسواق

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس