الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شباب التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية: فخورون بإعادة القوات المسلحة لأبناءنا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الشباب المقيمون في محافظة بني سويف، أنهم سيحرصون على اكتساب المهارات لسوق العمل والتأهل للهجرة الآمنة والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة في مصر، مثمنين جهود المركز المصري الألماني لحرصه على التدريب والحضور إلى الصعيد لتعريفنا بهذه المهارات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،  في مقر فعاليات البرنامج التدربيي التوعوي الذي يتم تنظيمه على هامش زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة بني سويف، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تنظيم البرنامج التدريبي من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأكدت كل من آلاء ويمنى، من القائمات على التدريب، حرصهن على تدريب الشباب والفتيات ليصبحوا سفراء وينقلوا الخبرة لغيرهم، وأضافتا أن التدريب يشهد تفاعلا كبيرا من الشباب وحرصا على النقاش واكتساب المعرفة والمشاركة الفعالة.

وعن جهود القوات المسلحة في إعادة أبنائنا والحرص على توعيتهم، أعرب الشباب عن فخرهم ببلدهم، وأن التدريب الذي تقوم به الوزارة يؤكد أننا لسنا عديمي الحيلة، ولكن لدينا طاقات ويمكننا اكتساب المزيد من المهارات لمواكبة سوق العمل.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

القوات المسلحة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروعات صغيرة ومتوسطة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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