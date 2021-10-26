أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 في الأسواق بالطن

شهدت أسعار الأرز لدى تاجر الجملة ثباتًا في منتصف الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيث ثبتت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، منتصف الأسبوع، بالسوق المحلي المصري.

أسعار الأرز اليوم

وفي ظل متابعة التغيرات التي تطرأ على أسواق السلع الغذائية في مصر،شهدت استقرارًا لنوعي الأرز "الأبيض والشعير".

وعلى الصعيد العالمي، فقد تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء، حيث صعد عقد نوفمبر 2021 لتداول الأرز بنسبة 0.07%، بينما استقر عقد يناير 2022.



أرز الشعير

تشهد أسعار الأرز الشعير حالة من الاستقرار مؤخرًا في السوق المحلي، حيث سجل سعر الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم استقرارًا عند 4,100 جنيه للطن.

كما ثبتت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" في منتصف الأسبوع بالسوق المحلي، ليسجل سعر الطن 3,850 جنيهًا.

الأرز الأبيض

كما تشهد أيضًا أسعار الأرز الأبيض حالة من الثبات مؤخرًا، حيث استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" عند 6,800 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، استقرارًا ليسجل سعر الطن 6400 جنيه.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، حيث شهد عقد نوفمبر صعودًا ليصل إلى 13.410 دولار للقنطار، في الجلسة الصباحية لتداولات الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، بمقدار صعود 0.010 دولارًا، أي بنسبة ارتفاع 0.07%.

فيما استقر عقد يناير 2022، عند 13.670 دولار للقنطار، ليسجل ثباتًا عند تداولات الجلسة السابقة، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، حيث شهد عقد نوفمبر صعودًا ليصل إلى 13.410 دولار للقنطار، في الجلسة الصباحية لتداولات الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، بمقدار صعود 0.010 دولارًا، أي بنسبة ارتفاع 0.07%.

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فيما استقر عقد يناير 2022، عند 13.670 دولار للقنطار، ليسجل ثباتًا عند تداولات الجلسة السابقة، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.