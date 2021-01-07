رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس
الخميس 07/يناير/2021 - 07:50 م
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس، بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الشركة في تسجيل قراءات عداد الغاز والتي تنتهي يوم 15 من الشهر.
وتنشر "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس؛ لمعرفة الأموال المستحقة عليهم مقابل تلك الخدمة، وتوفر الشركة خدمة معرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
ويمكن للمواطنين التسديد بشكل إلكتروني، دون الذهاب للشركة لدفع فاتورة الغاز، أو انتظار التحصيل، ويضم موقع الشركة الاستهلاك الشهرى لخدمة الغاز الطبيعي.
يجب على المواطن صاحب الخدمة بالدخول على الموقع الإلكترونى لشركة ناتجاس وهو (من هنا)
يجب على المواطن الذى يرغب فى دفع فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس، اتباع الخطوات التالية:
- اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن الخيارات الموجودة بالصفحة، والتي تضم إدخال قراءة العداد.
- سيتم فتح صفحة ويقوم المواطن بإدخال مجموعة من البيانات، منها إدخال رقم المشترك بالكامل، وأيضا البيانات الأخرى وهى "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة"، وذلك حتى يتمكن المواطن من سداد دفع الفواتير إلكترونيًا، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى.
- ثم يقوم المواطن بكتابة رقم العداد ثم الضغط على كلمة استعراض وسداد الفواتير.
- سيقوم الموقع الالكتروني بظهور الاستهلاك والمبلغ المستحق الذى يجب دفعه.
- سيطلب الموقع الإلكترونى للشركة تحديث بعض البيانات التى تختص بالمواطن صاحب الخدمة، منها الرقم القومى والتليفون والبريد الإلكتروني.
تطبيق موبايل جوميا.
مكاتب البريد المصري.
تطبيق موبايل ماي فوري.
عبر منافد ( فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).
هاتفيًا من خلال 1122 من أي هاتف محمول.
الاتصال تليفونيًا ويتيح هذا الرابط (اضغط هنا) أرقام الفروع المختلفة للمحافظات.
الخدمة الصوتية المسجلة من خلال 5727 من أي موبايل، أو من خلال 09000727 بالهاتف الأرضي.
من خلال أي فرع بالمحافظات.
وتنشر "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس؛ لمعرفة الأموال المستحقة عليهم مقابل تلك الخدمة، وتوفر الشركة خدمة معرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
ويمكن للمواطنين التسديد بشكل إلكتروني، دون الذهاب للشركة لدفع فاتورة الغاز، أو انتظار التحصيل، ويضم موقع الشركة الاستهلاك الشهرى لخدمة الغاز الطبيعي.
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس
يجب على المواطن صاحب الخدمة بالدخول على الموقع الإلكترونى لشركة ناتجاس وهو (من هنا)
يجب على المواطن الذى يرغب فى دفع فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس، اتباع الخطوات التالية:
- اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن الخيارات الموجودة بالصفحة، والتي تضم إدخال قراءة العداد.
- سيتم فتح صفحة ويقوم المواطن بإدخال مجموعة من البيانات، منها إدخال رقم المشترك بالكامل، وأيضا البيانات الأخرى وهى "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة"، وذلك حتى يتمكن المواطن من سداد دفع الفواتير إلكترونيًا، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى.
- ثم يقوم المواطن بكتابة رقم العداد ثم الضغط على كلمة استعراض وسداد الفواتير.
- سيقوم الموقع الالكتروني بظهور الاستهلاك والمبلغ المستحق الذى يجب دفعه.
- سيطلب الموقع الإلكترونى للشركة تحديث بعض البيانات التى تختص بالمواطن صاحب الخدمة، منها الرقم القومى والتليفون والبريد الإلكتروني.
ومن طرق تسجيل قراءة غاز ناتجاستطبيق محفظة بنك مصر أو من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي.
تطبيق موبايل جوميا.
مكاتب البريد المصري.
تطبيق موبايل ماي فوري.
عبر منافد ( فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).
هاتفيًا من خلال 1122 من أي هاتف محمول.
الاتصال تليفونيًا ويتيح هذا الرابط (اضغط هنا) أرقام الفروع المختلفة للمحافظات.
الخدمة الصوتية المسجلة من خلال 5727 من أي موبايل، أو من خلال 09000727 بالهاتف الأرضي.
من خلال أي فرع بالمحافظات.