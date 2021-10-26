أحمد أمين يفتح ملف «التربية بالعنف» في «الفاميليا»

يواصل النجم أحمد أمين تقديم حلقات الموسم الرابع من برنامج «الفاميليا».

وعُرِضت الجمعة الماضي حلقة بعنوان «العنف من أول نظرة»، وحققت ردود فعل إيجابية للغاية وفتحت مجالاً واسعاً للنقاش بين مشاهديها عبر صفحات البرنامج المختلفة.

وتطرح الشركة المنتجة للبرنامج يوم الجمعة المقبل الجزء الثاني من الحلقة بعنوان « الشبشب الطائر» وسيتم طرح الحلقة الكاملة بها الجزئين معاً ومشاهد وكواليس إضافية بعنوان «التربية بالعنف».

وتناقش الحلقة خطورة العنف في التربية وأشكاله والبدائل الإيجابية لتنشئة أطفال سعيدة وسوية من خلال تجارب اجتماعية وألعاب ولقاءات تكشف شعور الأطفال عند تعرضهم للتعنيف الأسري وتواجه الآباء بحقيقة تأثيرهم السلبي على أبنائهم باستخدام العنف في التربية؛ كما تناولت العديد من الحقائق المهمة التي يجب أن يلتفت إليها الآباء مثل أثر العنف الجسدي والنفسي على أطفالهم وكيف يضعف من ثقتهم بأنفسهم وقد يصبحون أكثر عنفاً وأكثر رغبة في إيذاء أنفسهم والآخرين.

وكشفت الحلقات عن نسب مفزعة أهمها أن ربع أطفال العالم تعرضوا للإيذاء ونصف أطفال مصر تعرضوا للعنف الجسدي وسبعين بالمئة من الأطفال المصريين يتعرضون للعنف النفسي.

وناشد أحمد أمين الآباء والأمهات عدم الشجار أمام أبنائهم وأنهم يجب أن يتفاعلوا معاً بإيجابية مع أي نشاط يقوم به الطفل حتى لو بدا تافهاً بالنسبة لهم فهو مهم بالنسبة للطفل.

برنامج «الفاميليا» يناقش ويفتح العديد من المواضيع والقضايا التربوية والاجتماعية من خلال الموسم الرابع وبالطبع في مواسمه السابقة أيضاً.

وتتكون حلقات الموسم الرابع من 18 حلقة يتم عرضها أسبوعياً كل يوم جمعة الساعه ٧ مساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.