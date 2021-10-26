النيابة تشرح جثة شاب غرق في نهر النيل بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة شاب، غرق في مياه نهر النيل، بالقرب من الطريق الدائري الأوسطى، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة في انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بكورنيش حلوان بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط شاب في نهر النيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين قيام شاب بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري الدائري الأوسطي بكورنيش حلوان.

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وأمكن انتشال جثة الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.