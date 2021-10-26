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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-10-2021

العملات
العملات

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. يبحث الكثير  عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار جميع العملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أكتوبر، وقد بينت أخر التحديثات التى أعلن عنها البنك الأهلي المصري مؤخرًا،  أن أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى البنوك، استقرارًا طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74جنيه للبيع، كما يصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

في هذا التقرير، تقدم "الدستور"  لخدمة جمهورها العريض من القراء أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، وفقا لتحديثات البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2021.


سعر الدولار اليوم في مصر


سعر الدولار اليوم الثلاثاء استقرارا طفيفًا أمام الجنيه المصري حيث بلغ  15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع، حسبما أصدره البنك الأهلي المصري.من التحديثات.


سعر اليورو الأوروبي 


استقرار بسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، فقد وصل 18.17 للشراء، 18.34 جنيهًا للعملية البيع.


سعر الجنيه الإسترلينى


فقد  انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري لـ 21.48 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع،  على عكس ما كان عليه مؤخرًا بختام الخميس 21.49 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم 


سعر الريال السعودي اليوم
صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصرى، سجل سعره  4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. 


سعر الدينار الكويتي اليوم 


سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى، لـ 49.22 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، على نقيض ما كان عليه في ختام الخميس السابق 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً للتحديثات الأخيرة البنك الأهلي.

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سعر الدرهم الإماراتي


فقد وصل سعره في البنك المركزي المصري يسجل 4.2٦ جنيه للشراء،4.29 جنيه للبيع، بينما يسجل فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيها للشراء،4.28 جنيهًا للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامي يسجل 4.26 جنيه للشراء.

العملات اليوم الثلاثاء 2021 أسعار الريال السعودي الجنيه المصري الدولار اسعار العملات الاجنبية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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