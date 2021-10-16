السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2021

التليفون الارضي
التليفون الارضي

شركة المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تتحكم في مؤشرات البحث العالمية منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام وآخر موعد للسداد وطرق الاستعلام الالكتروني التي أتاحتها الشركة للمواطنين.


المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر ٢٠٢١

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا) لمعرفة للاستعلام عن إجمالي الفاتورة الصادرة عن شهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر) لعدم قطع خدمة التليفون الارضي والانترنت المنزلي عن المتخلفين عن الدفع عقب انتهاء مدة السماح والغرامة المالية وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الشركة حيث تعد الشركة من أوائل الشركات الحكومية في مصر التي وفرت موقع إلكتروني لخدمة وراحة عملائها حيث يمكن إجراء كافة الخدمات التي يرغب فيها العميل عبر الموقع من الاستعلام عن الفاتورة ووسائل دفعها إلكترونيا وتقديم الشكاوى وإجراء الاستفسارات.


آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأراضي

وضعت الشركة المصرية للاتصالات جدولا زمنيا لسداد الفواتير الربع سنوية التي تصدرها الشركة للراغبين في هذا النظام المحاسبي حيث تصدر الشركة فاتورة (يوليو، أغسطس، سبتمبر) في يوم 15 أكتوبر وتعطى فترة سماح لكافة العملاء للسداد لمدة شهر تنتهي في 14 نوفمبر حيث يتم تحويل التليفون الأرضي لخدمة الاستقبال فقط ويتم إعطاء العميل فترة سماح أخرى في فترة الاستقبال لمدة شهر أيضاً تنتهي في 14 ديسمبر حيث يتم قطع الخدمة نهائيا عن التليفون الارضي والانترنت المنزلي يوم 14 يناير الذي يعد موعد إصدار الفواتير الجديدة.

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رابط الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة


طرق الاستعلام الالكتروني عن فاتورة التليفون الأرضي

يبحث الكثير من عملاء الشركة  المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر ٢٠٢١ وطرق الاستعلام عن الفاتورة حيث أتاحت الشركة للعملاء طريقتين هما

أولهما :- الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة.

ثانيهما :- الرقم الساخن التي توفر الشركة للعملاء للرد على الاستفسارات وذلك على رقم 19777.

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وائل لطفي

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