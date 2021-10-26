«التجارة الداخلية بالمستوردين»: إلغاء «الطوارئ» رسالة طمأنة من الرئيس لكل المستثمرين

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، لأنها خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستقرار الأمني والسياسي للدولة، ورسالة تطمين للمستثمر الأجنبي.

- رسالة طمأنة من الرئيس لكل المستثمرين

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في بيان صحفي، اليوم، أن القرار بمثابة رسالة طمأنينة يرسلها الرئيس لكل المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، ليؤكد أن مصر في حالة استقرار، وذلك انعكاسا لتصدي الدولة للإرهاب على مدار السنوات الماضية.

وأشار "بشاي"، إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثماره داخل مصر، كما أن القرار سيساهم أيضا في توفير العديد من فرص العمل من خلال ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، لافتًا إلى أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".