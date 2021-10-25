إسلام الغزولي: إلغاء الطوارئ سيسجل في التاريخ بحروف من نور

أشاد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، عضو المكتب السياسي، بقرار الرئيس السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

ووصف الغزولي إلغاء حالة الطوارئ بالقرار العظيم نظرا لعدم توقع صدوره من الرأي العام سواء الداخلي أو الدولي، وهو الأمر الذي يعطي الصورة الحقيقة عن مصر في الخارج، ويؤكد صدق الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن توقيت إعلان القرار يتناسب مع إعلان إنطلاق الجمهورية الجديدة في ظل ما تشهده البلاد من استقرار أمني واقتصادي في جميع ربوع البلاد، وهو الأمر الذي ليس بخفي عن الجميع.

قال الغزولى فى تصريحات له اليوم، إن هذا القرار يؤكد مدى قدرة الإرادة السياسية ورؤيتها الشاملة في ضوء ما تحققه الدولة المصرية من نجاحات متعددة على كافة الاصعدة.

كما أن إلغاء حالة الطوارىء يؤكد نجاح القوات المسلحة المصرية والشرطة فى القضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه الذي كان يهدد إستقرار الشعب المصري وما ترتب على ذلك من إنقاذ مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد.

وهو الأمر الذي كان يعد احد أهم أسباب فرض حالة الطوارئ والذي جاء بعد تضحيات عظيمة من الشهداء الأبرار الذين ضحو بأرواحهم لتنعم مصر بالأمان في هذه اللحظة التاريخية، لافتًا إلى أن إلغاء حالة الطوارئ بمثابة اللحظة التاريخية التي يجب أن نحتفل بها جميعا نظرا لمدلوليتها على نجاح الدولة في مسيرتها كنتيجة لسنوات طويلة من الكفاح والعمل المتواصل نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتي لاشك بأن المواطن المصري أصبح يشعر بالأمن والأمان فى عهد السيسي، وهو في طريقه لتحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة.

حيث يعد القرار خطو جديدة تضاف إلى مئات الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، مشددًا على أن هذا القرار بمثابة انفراجه لم تشهدها البلاد على مدار سنوات وتبعث بالتفائل بمستقبل مشرق لمصر الجديدة لتكون قوة اقتصادية كبرى فى العالم.

أوضح أن الرئيس السيسى لديه إرادة جدية فى التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المتراكمة، واستطاع بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصرى المحورى والاستراتيجى ليس فى المنطقة وحسب بل في العالم كافة.