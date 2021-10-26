انتعاش النمو الاقتصادي وقفزة في الاستثمارات.. حصاد نشاط وزارة التخطيط اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن ينتعش نمو الاقتصاد المصرى بقوة إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/22، مؤكدة أنه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.



https://www.dostor.org/3608197

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعتبر بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية، لذلك توجد العديد من الفرص للاستثمارات النمساوية في مصر.

https://www.dostor.org/3608228



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي انطلق عام 2021، يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.

https://www.dostor.org/3608211

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية بـ2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.



https://www.dostor.org/3608669

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر زادت من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.



https://www.dostor.org/3608673



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات، لتنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد إجمالاً.

https://www.dostor.org/3608686



عززت مصر وارداتها من المواد الخام بنسبة 20.7%، لتسجل 6.4 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 5.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3608623

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بأسعارها خلال شهر أغسطس من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه،

https://www.dostor.org/3608164