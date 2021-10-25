محمد بن راشد يزور جناح مصر في «إكسبو دبي 2020» (فيديو)

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجناح المصري المُقام في منطقة "الفرص" في معرض "إكسبو دبي 2020" والمميز بتصميمه المستوحى من الحضارة الفرعونية التي تعد من أعرق حضارات العالم.

جناح مصر في إكسبو دبي 2020

واطلع الشيخ محمد بن راشد على ما تقدمه مصر من خلال الجناح من معروضات جمعت فيها بين عبق التاريخ وطموحات المستقبل، وشملت المعروضات مجموعة من التحف الأثرية النادرة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين وتم تقديمها من خلال إكسبو للتعريف بثراء الحضارة المصرية وما خلفته من آثار مبهرة، في حين مزج الجناح بين عمق التاريخ وإبهار التكنولوجيا من خلال المرشدة السياحية الافتراضية التي تصحب الزائرين في جولة توفر من خلالها معلومات وافية حول الجناح ومكوناته وبأسلوب تفاعلي، وتجربة السفر عبر الزمن بالتقنيات ثلاثية الأبعاد.

ومن أهم القطع الأثرية التي شاهدها الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في الجناح المصري تابوت الكاهن "بسماتيك بن أوزير"، الذي عاش في مصر خلال فترة نهاية عصر الدولة الحديثة 1069 حتى 1550 قبل الميلاد، وتم اكتشاف التابوت حديثاً ويتميز بنقوشه وألوانه المحفوظة بصورة لافتة.

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كما يستعرض الجناح المصري الممتد على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، الفرص الاستثمارية والتجارية العديدة المطروحة من خلال خططها التنموية الطموحة، وما يدعمها من إمكانات اقتصادية متنامية في كل القطاعات، في ضوء ما تتمتع به من مقوّمات طبيعية واقتصادية وبشرية، من خلال تصميمه المميز والموزع على 14 منطقة داخلية.