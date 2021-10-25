الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسهم النارية وعربات الزهور.. السويس تحتفل بعيدها القومي لانتصارات أكتوبر (فيديو)

احتفال السويس بعيدها
احتفال السويس بعيدها القومى
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احتفل أبناء محافظة السويس، بعيدها القومى الثامن والأربعين، بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات شعب السويس البطل وسط أجواء من الفرحة.

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حضر الاحتفال الشعبي الكبير اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذي تبادل التهاني مع المواطنين على ممشى أهل السويس وعلي كورنيش السويس وشوارع المدينة التي احتشدت بالأهالي.

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وشهدت سماء السويس عروضًا من السهام النارية على خلفية صحيات الاطفال تعبيرا عن الفرحة بذكرى نصر 24 أكتوبر العظيم.

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وفي الجولة رحب محافظ السويس بأبناء السويس المتواجدين بالمنتزهات مؤكدًا أن شعب السويس شعب عظيم وبطل دافع عن السويس ومصر ضد العدو وأن المدينة عانت ويلات الحروب ويستحق هذا الشعب كل التقدير والتكريم لما قدمه من تضحيات كبيرة فداء الوطن.

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وشارك اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس فرحة المواطنين الذين حرصوا على النزول للشوارع والمتنزهات للاحتفال بذكرى صمود أهل السويس والمقاومة الشعبية أمام قوات العدو الإسرائيلي.

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ويحتفل سكان محافظة السويس بذكرى انتصارات أكتوبر، وذكرى صمود أهل المدينة أمام الجيش الإسرائيلي ومنعه من السيطرة على المحافظة بعد حدوث ثغرة الدفرسوار.

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وسطر شعب السويس ملحمة تاريخية من خلال عدة معارك بين المقاومة الشعبية والعدو الإسرائيلى، لقنت المقاومة خلالها الجيش الإسرائيلي درسًا قاسيًا ودمرت دباباته.

مصر المقاومة ذكرى أكتوبر السويس المواطنين انتصار نواب صمود

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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