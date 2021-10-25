طارق رضوان: إلغاء حالة الطوارئ رسالة إقليمية ودولية

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع ربوع البلاد، يعد إنجازًا جلل لكي يصل القارئ أو المتلقي لهذا القرار لأن الحالة الأمنية تبدو جيدة وعلى ما يرام.

وأضاف رضوان أن القرار يعد إعلان ورسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة إلى الداخل، فمنذ ما يزيد عن سبع سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن.

وتابع: "رأينا ضباط جيش وشرطة وأفرادا ومدنيين استشهدوا وهناك أيضًا خسائر مادية سواء في مبان لخدمات عامة ودور عبادة إسلامية ومسيحية.. الهدف كان أكبر مما يتخيله الجميع كان الهدف مصر".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.