مايسة عطوة: إلغاء حالة الطوارئ يكشف حنكة الرئيس السياسية

ثمنت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن إعلان هذا القرار في التوقيت الحالي يؤكد أن الدولة مستقرة بشكل كبير ولم نحتاج إلى تفعيله.

وقالت عطوة، في بيان إن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر السابقة الأولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي ويساهم بشكل كبير في رفع اسم الدولة المصرية في السماء عالية، خاصة أن المواطن المصري يشعر بالأمان الكامل في عهد الرئيس السيسي، ولا بد من منح الثقة الكاملة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات القومية والتنموية التي تساعد على تقدم البلاد.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.