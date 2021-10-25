برلمانى: تحذير السيسى من «حروب الجيلين» خطوة على الطريق الصحيح

أكد طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في حفل تخريج عدد من الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية من حروب الجيلين الرابع والخامس، وحديثه عن معركة الوعي، خطوات على الطريق الصحيح، للتبصير والتوضيح لمعرفة الأخطار الحقيقية التي تواجهنا وستواجهنا في المستقبل، وعلى رأسها الحروب المتطورة، التي تحاول السيطرة على الفكر وتعمل على التخريب والتدمير بأطر مختلفة.

قال عبدالعزيز، في تصريحات الإثنين، إن الرئيس السيسي كشف الحقائق ووضعها أمام أبطال المستقبل ليكونوا علي دراية بالتحديات التي تواجه الوطن في المستقبل، لافتًا إلى أن تخريج الدفعات الجديدة من القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية بمثابة خطوط إمداد لأبطال قادرين على حماية أمن الوطن في المستقبل، مسلحين بالإيمان والعزيمة فداء لوطنهم.

وتابع عبدالعزيز أن الأخطار صعبة والتحديات كبيرة، ولكن الرهان على وحدة الشعب خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية، وكذلك دعم الخطط الاستراتيجية في دعم القوات المسلحة بكل ما تحتاجه حتى تظل مصر بفضل جيشها أبد الدهر عزيزة أبية عصية على كل المعتدين.

كان الرئيس السيسي، قد أكد في كلمته، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، الإثنين، أن الحروب الجديدة ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس، لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح بل تتضمن أيضًا الوعي، مشددًا على ضرورة الانتباه لما يحدث حولنا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الخريجين مقبلون على تجربة جديدة عقب التدريبات التي تلقوها خلال فترة دراستهم، وطالبهم بمواصلة التأهيل.