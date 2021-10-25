الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الجزائر تؤكد استعدادها للمساهمة في كل مبادرة دولية من شأنها الحفاظ على البيئة

أيمن عبد الرحمان
أيمن عبد الرحمان

أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمان، استعداد بلاده للمساهمة في كل مبادرة دولية من شأنها الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اليوم الإثنين بالرياض، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي في المنطقة. 

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمان أن الوضع الخاص الذي تمر به دول العالم أجمع نتيجة وباء "كوفيد-19" يحتم على الجميع إيجاد الحلول العملية الكفيلة بمجابهة المخاطر التي تهدد العالم، لاسيما تلك التي تنشأ جراء المساس بالتوازن البيئي بسبب الاستغلال غير الأمثل وغير العقلاني للثروات الطبيعية في سباق اقتصادي غير متكافئ، أنتج اختلالات وخيمة على المناخ.

وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده تثمن هذه الجهود وتبقى على أتم الاستعداد لدعم مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية؛ وكل مبادرة مماثلة، من شأنها كبح ارتفاع درجة حرارة المناخ ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات التي لم تسلم منها المنطقة العربية.

وأشاد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمان، بهذه المبادرة الهادفة إلى خلق رؤية جديدة مشتركة، لتوحيد جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد أن بلاده التي سبق وصادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تقليص انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري، ترى أن معالجة المسائل المناخية يجب أن ترتكز على مدى التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليتها التاريخية، بالأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بينها وبين الدول السائرة في طريق النمو.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك. 

رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمان التغيرات المناخية الشرق الأوسط الأخضر كوفيد-19

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بيوت السويس

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