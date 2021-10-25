«التعليم» توجه بإنهاء الإحصاء الاستقرارى للمعلمين والطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المدارس ومسئولي وحدة المعلومات، بإنهاء الإحصاء الاستقراري للمعلمين والطلاب، لافتة إلى أن آخر موعد لتسليمه يوم 1 نوفمبر.

ويتم عمل الإحصاء الاستقراري للمعلمين باتباع الخطوات الآتية:

- فتح الموقع الإلكترونى للمدرسة عن طريق استمارة المعلم والموظف / مدارس حكومية ( صورة رقم 1 ) على الرابط

http://teacher.emis.gov.eg/emp_school/emp_kader.aspx

- كتابة اسم المستخدم والرقم المسلسل والرقم السرى للمدرسة

- الولوج إلي الموقع الإلكترونى واختيار الاحصاء الاستقرارى / هيئة التدريس (صورة رقم 2 )

- النظر إلى الجدول الموجودة به الأخطاء ولا بد أن تكون الأخطاء( 0)صورة رقم (3 )



ونوهت إلى أنه في حالة وجود خطأ ما/ الضغط على الخطأ تظهر لك اسم المعلم الذى به خطأ ونقوم بتعديله اما عن طريق مسئول وحدة المعلومات أو مسئول الاحصاء بالادارة.

أما خطوات عمل الإحصاء الاستقراري للتلاميذ

1_ فتح الموقع الالكترونى لبيانات التلميذ على الرابط صورة رقم (4)

http://student.emis.gov.eg/new/static_reception_school.aspx

2_ كتابة رقم المستخدم والمسلسل والرقم السرى للمدرسة

3_ الدخول على القائمة الرئيسية / الإحصاء الاستقرارى / فصول وتلاميذ صورة رقم (5)

4_ النظر فى الجدول الظاهر وبه الأخطاء ولابد أن يكون جميع الأخطاء صفر

ولفتت إلي أنه يتم النظر أسفل الجدول والضغط على (البيانات الأساسية للمدرسة والامكانات الإلكترونية)، وتسجيل البيانات فى المدرسة وحفظ الاعداد ثم حفظ الكل، ثم نقوم بتسليم التقارير نسخة واحدة لقسم الاحصاء فى موعد غايته 1/11/2021.