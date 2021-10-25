الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال يهز أثينا ولا تقرير عن حدوث أضرار

الزلزال
الزلزال

هز زلزال العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الإثنين، لكن ليست هناك تقارير، إلى الآن، عن حدوث أي أضرار.
 

وقال تقرير لمعهد أثينا الجيوديناميكي إن قوة الزلزال بلغت 2.9 درجة، وإن مركزه يقع على بعد عشرة كيلومترات شمالي أثينا. 

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وشعر به سكان العاصمة اليونانية.

وقد أعلن المرصد الوطني لمعهد أثينا الجيوديناميكي في اليونان، عن أن زلزالًا، بلغت شدته الأولية 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة "كريت"، الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن خدمة الإطفاء، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، حتى الآن، مضيفة، أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 23 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، والتي لا تزال تتعافى من زلزال بقوة 5.8 ريختر ضربها أواخر سبتمبر الماضي.

وقال عالم الزلازل إفثيميس ليكاس، الذي يرأس منظمة التخطيط والحماية من الزلازل اليونانية، إن "زلزال اليوم لم يأت من نفس مركز الزلزال الذي حدث في "أركالوكوري"، في منطقة "إيراكليو"، في 27 سبتمبر الماضي".

وعلى صعيدٍ آخر، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز شبه جزيرة ألاسكا، الإثنين.

وقال النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، إنه ليس هناك تحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" بعد الزلزال.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال الذي تمت زيادة قوته من تقدير أولي 6.5 درجة وقع على عمق 51 كيلومترًا، ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار نتيجة للزلزال حتى الآن.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

أثينا أضرار زلزال العاصمة اليونانية اليونان الزلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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