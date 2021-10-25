في أكتوبر الوردي.. نصائح للسيدات الناجيات من سرطان الثدي

يطلق على هذا شهر أكتوبر “أكتوبر الوردي” نظرًا للتوعية خلاله حول مرض سرطان الثدي لتقليل خطر الإصابة به والوقوف على مجموعة من النصائح التى تدعو إلى الكشف المبكر.

ووفقا لموقع "fustany" يرصد لكم بعض النصائح الخاصة بالناجيات من هذا المرض أو اللاتي لا زلن في مراحل العلاج.

"فيما يخص البشرة"

لا تذهبي إلى الخارج بدون وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس بمعامل وقاية ١٥ على الأقل، وفى حالة تعرضك للشمس لفترة طويلة، أعيدي وضع الكريم الواقِ كل فترة لضمان أكبر حماية ممكنة، ثم قومي بغسل وجهك باستمرار، فيجب أن تبقى بشرتك نظيفة و ينصح أيضا بوضع كريم خفيف كل غسل البشرة للحفاظ على ملمسها الرطب والناعم، وعند استخدام مقشر البشرة ( السكراب) اختاري نوعًا لطيفا لبشرتك وبعد الإنتهاء من استخدامه، قومي بترطيب بشرتك مباشرة بكريم خفيف.

"الماكياج"

قبل وضع أيا من مساحيق التجميل، تأكدي من أن بشرتك نظيفة وتجنبي استخدام أي منتجات تحتوى على مادة الكحول، احرصي على أن تكون فرش الماكياج نظيفة دائما فالبشرة تكون حساسة جدا بعد جلسات العلاج الكيميائي، لذا مراعاة عدم مشاركتها مع أي شخص أخر.

"الأسنان"

احرصي على تناول الكثير من الخضروات والفاكهة، مثل التفاح والكمثرى والخيار، وذلك دون تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، لأنه عندما تقومين بقضم ثمرة تفاح بأسنانك، فإن هذه العملية تعد بمثابة خطوة تقشير طبيعية للأسنان وتساعدك على التخلص من صبغة الأسنان وتبييضها بطريقة طبيعية، فالفواكه تتميز باحتوائها على عناصر حمضية تساعد على تبييض الأسنان.

"الهالات السوداء والبقع"

لإخفاء الهالات السوداء أسفل العين والبقع الداكنة الموجودة على الوجه، ينصح باستخدام استخدام الكونسيلر الأخضر، حيث أن تركيبته تكون طبيعية ولا تضر بصحة البشرة، ضعي أيضا طبقة من كريم الأساس بعد الكونسيلر على الوجه وأسفل العين، فهو مهم فى توحيد لون البشرة وإخفاء البقع الداكنة.

"الأظافر"

استخدام كريم مرطب على اليدين والأظافر بصورة مستمرة، لأن الترطيب الدائم للأظافر يساعد على تقويتها وتعزيز جمال مظهرها الحرص على ارتداء القفازات أثناء غسيل الصحون أو القيام بالمهام المنزلية المختلفة، تجنب تماما استخدام الأظافر الصناعية حيث أنها سوف تؤذي الأظافر بشكل زائد وتجعلها تبدو ضعيفة ومتشققة بشكل أكبر.