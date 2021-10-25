تعافي 8 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق كورنيش النيل

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الاثنين، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة انقلاب "ميكروباص" بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من الملك الصالح اتجاه حلوان، وتبين أن معظمهم مصاب بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتعافيهم من الحادث ، وجارِ سماع أقوالهم أمام النيابة.

وتبين وقوع الحادث بسبب اصطدام الميكروباص بسيارة أخرى، مما أسفر عن وقوع 8 مصابين، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير وافٍ بشأن ما لحق بهم.

كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارتين وبيان سبب الحادث.

وكشفت المعاينة عن أن السيارة الميكروباص اصطدمت فجأة بسيارة أخرى قادمة عكس الاتجاه، مما أدى لاختلال عجلة القيادة من السائق فأسفرت عن انقلابها.

وفى وقت سابق، انتقلت النيابة، لمعاينة الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بعد اصطدامه بسيارة أخرى، مما أسفر عن انقلابها.

تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.