الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 30 محضر متنوع بالغربية

اللواء محمد عبد الوهاب
اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الإثنين، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 30 محضر متنوع، منها  11 محضر كمامة، و9 محاضر إشغال طريق، و6 محاضر بيئة، و7 محاضر نظافة، وذلك خلال  24 ساعة.

 وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 32 مسجد، و33 مدرسة، و6 مواقف سيارات و6 جمعية زراعية و50 شارع، و6 مراكز شباب، و6 مقار وحدات محلية قروية، و13 ماكينة صرف آلي بالقرى، و42 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.

٣٠ محضر نظافة اشغال طري كمامة بيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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