أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2021

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك منذ إصدار الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع سنوية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التالي موعد السداد ورابط وخطوات السداد وباقات التليفون الأراضي و قيمة الغرامة المالية للتخلف عن الدفع.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر ٢٠٢١

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي عن شهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) منتصف شهر أكتوبر الجاري ويرغب الملايين من العملاء في معرفة قيمة فاتورة التليفون للسداد في المواعيد المحددة قبل انتهاء السماح التي حددتها الشركة يوم 14 نوفمبر المقبل وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة عقب إدخال البيانات المطلوبة وإتباع الخطوات اللازمة للاستعلام وقد أثبت النظام الإلكتروني الذي انتهجته الشركة لخدمة ملايين من العملاء فاعليته خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي دعى الجميع إلى التباعد الاجتماعي واستخدام البدائل الإلكترونية لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين.

رابط وخطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأراضي

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات بجميع محافظات الجمهورية الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية عن شهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) للسداد قبل انتهاء المهلة التي حددتها الشركة للدفع وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات المتعاقد على الشركة لتركيب الخط (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة المتواجد بها الخط الأرضي

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه للفاتورة بالتفاصيل

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأراضي

باقات التليفون الأرضي 2021

يرغب الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات في معرفة أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر ٢٠٢١ قبل الدفع الفاتورة التي أقرتها الشركة علي المتخلفين عن الدفع خلال فترة السماح حيث تصل قمية الغرامة 10 جنيهات وقد وفرت الشركة عدة باقات للعملاء هى باقة الـ20 جنيه والتي تعطي 120 دقيقة للمحافظات و باقة الـ35 دقيقة وتعطي 250 دقيقة لكافة شركات الاتصالات و باقة الـ65 والتي تعطي 1000 دقيقة للمحافظات