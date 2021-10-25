عبدالعاطى يلتقى وزير الطاقة اللبنانى ونائب وزير الزراعة السعودى لمناقشة التحديات المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، لقاءات ثنائية على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى بدأت فعالياته صباح اليوم، مع كل وزير المياه والطاقة اللبنانى ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي؛ لمناقشة الموقف المائى الإقليمى وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها العديد من الدول العربية.



والتقى الدكتور عبد العاطى، بالدكتور وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبنانى، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدا بمنظومة إدارة المياه فى مصر.

وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجال إعادة استخدام المياه.



كما تمت مناقشة تشكيل فريق فنى من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبنانى فى مجال التدريب وبناء القدرات، حيث أشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات العالية التى يمتلكها مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.



وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.



كما التقى الدكتور عبد العاطى مع الدكتور عبد العزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم التأكيد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.



