قوته 5 ريختر.. زلزال مدمر يضرب أثيوبيا

تعرضت أثيوبيا، اليوم، لزلزال بلغت شدته 5 ريختر، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 10.22 درجة شمالاً وخط طول 41.32 درجة شرقاً.

وأشار المركز إلى أن الزلازل بلغ أيضا في الصومال 5 ريختر التي مثلت مركز الزلازل على بعد 92 كم شمال غرب منطقة ديري داوا في أثيوبيا.

يذكر أن تقارير دولية حذرت من خطورة سد النهضة الأثيوبي بسبب وقوعه في منطقة معرضة للزلازل مقابل ضعف أعمال التصميم والبناء التي تقوم بها الحكومة الأثيوبية بجانب عدم التنسيق مع دول المصب في هذا الشأن.