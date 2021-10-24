3 مسوح للمنشآت.. تفاصيل إطلاق أول مؤشر وطنى لتنافسية المحافظات

تستعد الحكومة لإطلاق أول مؤشر وطنى عن تنافسية المحافظات المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى 2021، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات وجهاز التنافسية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فى هذا الإطار كشف مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن بدء العمل الميدانى لإجراء مسح تنافسية المحافظات من الأسبوع الماضى بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية والتدريب والتجربة القبلية، والتى سبقها عدة محاولات فى 2010 من خلال مركز المعلومات وجمعية رجال أعمال الاسكندرية، لكنها محاولات جادة لم ترق لمستوى النشر نظرًا لاعتماده على بيانات سجلات إدارية وعدم تعميمها على كل المحافظات.

أشار إلى أن الجهاز بصدد تنفيذ 3 مسوح للمنشآت والأسر والطلاب تفعيلًا لبرتوكول التعاون المبرم بين وزارة التخطيط و مركز المعلومات وجهاز التنافسية فى مايو2019، بهدف التوصل إلى بيانات 50 مؤشر من إجمالى 82 مؤشر يتم استيفاء 39% منها من سجلات إدارية، مقابل 61% من بيانات مسوح بما يتسق مع منهجية مؤشر التنافسية العالمى، مضيفًا أنه من المقرر إنهاء العمل الميدانى فى منتصف ديسمبر المقبل، ومن ثم قيام شركاء العمل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحساب المؤشر وإعلان نتائجه.

ويستهدف المسح رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة ومن ثم مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو وقياس كفاءة أداء المحافظة والأجهزة الحكومية، وتحفيز المحافظات وتنافسها على تحسين الأداء، متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات، إضافة إلى تدعيم اللامركزية فى المحافظات، تحسين وضعية مصر على مؤشر التنافسية العالمى وقياس مدى التقدم المحرز فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ما يتم رصده فعلا على مستوى المحافظات وسد الفجوات التنموية بينها، والتخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للموارد.