مركز ملوى يتابع جهود الوحدات القروية في إزالة الإشغالات (صور)

تابع أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، جهود الوحدات المحلية القروية بنطاق المركز في تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية، وجميع المنشآت والقطاعات الخدمية بمواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات من جانبي الطريق، إضافة إلى متابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

متابة نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

قامت الوحدات المحلية التسع بمركز ملوي، برئاسة رؤساء القرى وتحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال ومعدلات نسب التنفيذ بقرى المركز؛ بهدف متابعة الموقف التنفيذي ميدانيا للمشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

متابة نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي

التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقري ملوي