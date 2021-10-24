لقاء تدريبي للتوعية بالتحول الرقمي بديرمواس (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، اليوم، دورة تدريبية للتوعية بالتحول الرقمي بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم خلاله عمل محاكاة للمواطنين علي كيفية الحصول علي الخدمة.

لقاء للتوعية بالتحول الرقمي بقري حياة كريمة بقري ديرمواس

وقال أحمد عبدالحكم، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفرخزام، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، وتحت إشراف نائبي رئيس المركز تم اليوم تنفيد خطة التدريب للتوعية بالتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية وتنمية ورفع القدرات الرقمية والخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية بقري التل الغربي ومنشاة سمهان ومنشاة خزام. قام بالتدريب نخبة من مهندسي وزارة الاتصالات.

لقاء للتوعية بالتحول الرقمي بقري حياة كريمة بقري ديرمواس

أضاف رئيس القرية أنه تم خلال التدريب والذي يأتي في إطار الخطة التدريبية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصر بالمنيا، وتعريف الحضور بأهمية نشر الوعي بالتحول الرقمي وضرورة محو الأمية الرقمية والخدمات التي توفر منصة مصر الرقمية والخدمات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال المنصة، وتم تسجيل العديد من المواطنين علي المنصة وعمل محاكاة لكيفية الحصول علي الخدمة.