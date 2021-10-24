الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لقاء تدريبي للتوعية بالتحول الرقمي بديرمواس (صور)

لقاء للتوعية بالتحول
لقاء للتوعية بالتحول الرقمي بقري حياة كريمة بقري ديرمواس

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، اليوم، دورة تدريبية للتوعية بالتحول الرقمي بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم خلاله عمل محاكاة للمواطنين علي كيفية الحصول علي الخدمة.

لقاء للتوعية بالتحول الرقمي بقري حياة كريمة بقري ديرمواس

وقال أحمد عبدالحكم، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفرخزام، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، وتحت إشراف نائبي رئيس المركز تم اليوم تنفيد خطة التدريب للتوعية بالتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية وتنمية ورفع القدرات الرقمية والخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية بقري التل الغربي ومنشاة سمهان ومنشاة خزام. قام بالتدريب نخبة من مهندسي وزارة الاتصالات.

لقاء للتوعية بالتحول الرقمي بقري حياة كريمة بقري ديرمواس

أضاف رئيس القرية أنه تم خلال التدريب والذي يأتي في إطار الخطة التدريبية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصر بالمنيا، وتعريف الحضور بأهمية نشر الوعي بالتحول الرقمي وضرورة محو الأمية الرقمية والخدمات التي توفر منصة مصر الرقمية والخدمات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال المنصة، وتم تسجيل العديد من المواطنين علي المنصة وعمل محاكاة لكيفية الحصول علي الخدمة.

لقاء للتوعية بالتحول الرقمي بقري حياة كريمة بقري ديرمواس
المنيا لقاء لللتوعية بالتحول الرقمي قري حياة كريمة بديرمواس أحمد عبد الحك اللواء أسامة القاض

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

«Egyptian king».. المصريون يحتفلون بهاتريك محمد صلاح في شباك مان يونايتد

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تجار: «الوقت الحالي الأنسب للبيع»

ليكيب: 25% من أصوات الكرة الذهبية لم تحسم بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة