الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع جهود استرداد أرض الدولة المغتصبة بحلوان

استرداد ارضي الدولة
استرداد ارضي الدولة

تابع خالد عبد العال، محافظ القاهرة جهود حي حلوان لتنفيذ قرارات ازالة رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ الصادرة من قسم الأملاك بحي حلوان، وكذا استرداد ٣ قطع أراضي حالات قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاصة بالتقنين والمستهدف تنفيذها ضمن  الموجة الثامنة عشر بإجمالي ٩٩٠٠٠م تقريبًا إزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن 2 محل بالطوب الأبيض البلوك واسقف خشبية تعدي بنهر الطريق.

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 استرداد ارضي الدولة  

تمت الإزالة حتى سطح الأرض وكذلك استرداد أراضي أملاك الدولة لعدم جدية إجراءات التقنين عبارة عن ثلاث قطع فضاء بمساحات ٩٨٤٠٠م تقريبًا جنوب مرصد حلوان وقطعة ٢٨٠م تقريباً بمنطقة عزبة زين وقطعة ١٨٠م تقريباً بشارع عزبة الوالدة العمومي، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالحي ومأمور قسم شرطة حلوان ونائب المأمور ورئيس المباحث وقائد شرطة مرور حلوان.

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 استرداد ارضي الدولة  

تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان  رقم ١٣١١٧ لسنة ٢٠٢١ اداري حلوان.

استرداد أملاك الدولة حي حلوان محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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