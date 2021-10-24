الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد البرنامج التوعوى ضمن مبادرة «مراكب النجاة» (صور)

نائب المحافظ
نائب المحافظ

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، فعاليات البرنامج التدربيي التوعوي الذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل من خلال التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتنمية (giz)، بحضور مها سالم مستشارة وزيرة الهجرة للإعلام والاتصال الخارجي

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نائب المحافظ

وتابع نائب محافظ بني سويف جانبًا من الدورات التي بدأت، أمس، وتستمر على مدار أسبوع، وتتناول عددًا من المحاور الرئيسية والمهمة التي تشمل: التأهيل الوظيفي،الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، والتي تستهدف تأهيل وتطوير قدرات ومهارات الشباب الباحث عن فرص عمل، بما تنعكس نتائجها الإيجابية في الدفع بجهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تعرض الشباب للعديد من المخاطر.

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نائب المحافظ

أشار نائب المحافظ إلى أهمية هذا البرنامج الذي يتسق مع استراتيجية المحافظة التنموية التي تهدف للدفع بجهود الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وإيجاد فرص أفضل وإتاحة آفاق أكثر تنوعًا أمام الشباب في مختلف المجالات، مشيدًا بعقد تلك الفعاليات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، وتنفيذا لرؤية مصر 2030

كان الدكتور محمد هاني غنيم قد التقى فريق العمل الأسبوع الماضى للإعداد والتحضير لتنفيذ البرنامج التدريب التوعوي من خلال بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة "، حيث وجه بالتنسيق ودعم فريق العمل ووضع أهداف محددة للبرنامج يتم تنفيذها عبر خطوات وإجراءات عملية للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي في أقرب وقت ممكن.

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نائب المحافظ
بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الهجرة المبادرة الرئاسية المصريين بالخارج الوكالة الألمانية

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