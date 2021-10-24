حفلات وعروض.. فعاليات موسم الرياض 2021 بالتفصيل

انطلق موسم الرياض لعام 2021 يوم 20 من الشهر الجاري، الذي يشهد فعاليات قوية ما بين الترفيهي والرياضي ومصارعة حرة، ويتميز موسم الرياض كل عام بتنوع فعالياته التي تحقق نجاحا كبيرا ما يثير فضول الجمهور لمعرفة المزيد عنه ليتصدر بذلك قائمة جوجل الأكثر بحثًا عالميًا.

فعاليات موسم الرياض 2021



واحتل شعار “تخيل أكثر” تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل منذ انطلاق الموسم الجديد من الرياض، يعد الموسم هو الأضخم منذ إقامته وستقام في الموسم الجديد الكثير من الفعاليات في المجالات المختلفة والمتنوعة تقترب من 7500 فعالية متنوعة.

عروض موسم الرياض المسرحية 2021

ويشهد فعاليات موسم الرياض 2021 عروض مسرحية تصل عددها لـ350 عرض مختلف، لنجوم الفن من مختلف بلدان الوطن العربي، ومن النجوم المصريين المشاكين بفعاليات موسم الرياض 2021 هم النجم محمد هنيدي والنجمة يسرا وهنا الزاهد وأيتن عامر وأكرم حسني ونيلي كريم وآسر ياسين والكثير من النجوم.

ومن ضمن العروض المسرحية المقرر تقديمها على خشبة مسرح الرياض بالمملكة العربية السعودية مسرحية “سلام” بطولة محمد هنيدي بمشاركة أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، ومن إخراج خالد جلال، ويجسد هنيدى خلال العمل دور مطرب شعبي اسمه سيد الإنسان.

انطلاق فعاليات موسم الرياض 2021

وشهد افتتاح موسم الرياض الذي انطلق يوم 20 من الشهر الجاري عروض أبهرت العالم، ووصل عدد الحضور لـ750 ألف شخص، واكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

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موسم الرياض 2021

يذكر أن موسم الرياض يعد مهرجانا ترفيهيا ثقافيا يقام في المملكة العربية السعودية ويضم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة، ويبدأ موسم الرياض 2021 20 أكتوبر من عام 2021 ميلادي، وسوف ينتهي في يوم الثلاثين من مارس من عام 2022 ميلادي، ويضم موسم الرياض 2021 خلال هذه الفترة العديد من المهرجانات الترفيهية والثقافية والرياضية والعلمية المتنوعة، التى تعم خلالها البهجة والفرح والسعادة.