السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية.. الروبوتات تخوض حروبا قتالية بأيدى زوار «موسم الرياض 2021»

موسم الرياض 2021
موسم الرياض 2021

تنطلق يوم السبت فعاليات منطقة "كومبات فيلد" الترفيهية ضمن "موسم الرياض 2021"، لتمكين محبي عروض الحركة والألعاب الحربية من عيش تجربة غير مسبوقة تقام في المملكة لأول مرة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، تحتضن منطقة "كومبات فيلد" 33 لعبة على الأقل، وتستمر فعالياتها حتى مارس 2022 ويخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في 5 عصور مختلفة، بدءا باستخدام الرماح والسهام، ووصولا إلى الطائرات المسيرة، إضافة إلى ميدان الرماية الحية وقيادة الدبابات وتجربة الإنزال بالحبل من طائرة الهليكوبتر.

 

كما تحتوي المنطقة على حلبة مخصصة لقتال الروبوتات التي يقودها الزوار، من خلال أياد لا سلكية يتحكمون بها، إضافة إلى عدد من الألعاب المخصصة لمحاكاة الرماية بتقنيات مستوحاة من ممارسات تدريب الرماية بالأسلحة الحقيقية.

 

وتتيح "كومبات فيلد" لزوارها أيضا الرجوع إلى العصور الوسطى عبر رحلات افتراضية، وعيش تحديات في مناطق الكاوبوي وسط الأرياف الغربية، إضافة إلى التعرف على تاريخ الأسلحة وتطورها على مر السنين.

 

وتصل المساحة الإجمالية لمنطقة "كومبات فيلد" الواقعة شمال شرقي الرياض نحو 310 آلاف م2، فيما تُقدر الطاقة الاستيعابية لها بـ 44 ألف زائر، خصص لهم 12 ألف موقف عام، و600 موقف لذوي الإعاقة، وتفتح المنطقة أبوابها للزوار يوميا من الخامسة مساء حتى الواحدة صباحا.

 

وتضم منطقة "كومبات فيلد" متحفا للسلاح، وخمسة معارض لبيع الذخيرة والأسلحة وإكسسواراتها، كما تقدم عروضا حية للقتال الحي بين طرفين، عبر مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8773.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و111.

 

كما لفتت إلى تسجيل 54 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 537 ألفا و149.

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