نقابة المحامين تقرر إضافة خدمة جديدة إلى مشروع العلاج

قررت النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إضافة خدمة جديدة إلى مشروع العلاج الخاص بأعضائها النقابة، وهي استلام الأدوية مباشرة من الصيدلية دون القدوم إلى النقابة للحصول على الخطاب.

وقالت النقابة، في بيان لها: “يمكنك الآن استلام الأدوية مباشرة من الصيدلية دون القدوم إلى النقابة للحصول على الخطاب كل ما على المحامي هو إرسال رسالة واتس بأسماء الأدوية ومن قررها والكميات، مع إرسال صورة البطاقة العلاجية، وتحديد اسم الصيدلية المطلوب استلام الدواء منها”.

وأضافت: “سيتم استلام الأدوية من الصيدلية بعد 48 ساعة من إرسال الطلب، ويسري تطبيق هذه الخدمة فقط لمن سبق لهم إرفاق ملف طبي كامل لمشروع العلاج يفيد الحالة المرضية”.

انعقدت، اليوم السبت، لجنة فض المظاريف المالية والفنية، الخاصة بالمركز الطبي لنقابة المحامين في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن الاجتماع تم بناءً على اللجنة المشكلة من قبل رجائي عطية نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- المكونة من محمود الداخلي الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وأبوبكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة.

وأضاف الأمين العام المساعد أن هناك 17 شركة تقدمت بالمظاريف الفنية والمالية، وأنه حضر 15 شركة لاجتماع فض المظاريف، وتخلف شركتين عن الحضور، منوهًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من المهندس الاستشاري المشرف على المشروع، وأحمد جادو محاسب النقابة، ومحمد ثروت، وهدى متولى القائمة بأعمال الإسكان، وذلك للنظر في هذه المظاريف.

وأوضح «ضوة»، أنه تم تحديد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للنظر في التقرير الذي تقوم بإعداد اللجنة المشكلة، منوهًا إلى أنه سيتم فض المظاريف المالية للشركات المقبولة فنيًا يوم الإثنين القادم الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأعرب عن أمله في أن يرى هذا المشروع النور في ظل وجود المجلس الحالي لنقابة المحامين، بقيادة النقيب رجائي عطية ومجلسه، ويكون أول مجلس طبي خاص بالمحامين.