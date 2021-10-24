الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التعليم» تعلن أسماء المقبولين بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة بالمنوفية

مدرسة الطاقة النووية
مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أسماء الطلاب المرشحين للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح للعام الدراسي 2021 / 2022 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من محافظة المنوفية الذين تم اختيارهم لاستكمال الاختبارات القادمة بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 26  / 10 / 2021 حتى 2 / 11 /2021 وعددهم 14 طالبا.

وعلى جميع الطلاب الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق التواجد بمقر الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية بالعجوزة بجوار مسرح البالون، غدًا الإثنين الموافق 25 / 10 / 2021 الساعة الرابعة عصرا مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا مع اصحاب كافة أدوات الوقاية والتطهير الشخصية.

الاتحاد اجراءات خلال المرشحين مطروح الاثنين التعليم الفنى محافظ

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