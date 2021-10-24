الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حدف الخناجر».. الحظ لم يحالف «صبى الجزار» فقتل «صبي الكبابجى»

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس صبي كبابجي لمدة 4 أيام على ذمة اتهامه بقتل صبي جزار في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. 

وقال المتهم إن الحادث وقع أثناء لعبة “حدف الخناجر" فيما كشفت التحريات المبدئية أن مشاجرة وقعت بين الطرفين وقام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه.

وعن تفاصيل مقتل صبي جزار على يد آخر صبي كبابجي بالهرم في الجيزة، تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 19 عاما، بينما يبلغ المتهم 18 عاما، وقال المتهم في اعترفاته إنهما  كانا يلعبان لعبة شهيرة في السيرك وهى  “حدف الخناجر” عبارة عن إلقاء سكاكين على الآخر بشرط تجنب طعن الآخر، وأضافت التحقيقات، وفقًا لما ذكره الجاني، صبي كبابجي، أنه أثناء دوره في إلقاء الخناجر لم يحالفه الحظ، واخترقت سكينة صدر المجني عليه دون قصد.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة بين صبي جزار وصبي كبابجي بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم، ونتج عنها طعن الثاني للأول، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار المعاينة وجمع التحريات حيال الواقعة.

قسم شرطة الهرم وقوع مشاجرة صبي كبابجي قتل صبي جزار كفر طهرمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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