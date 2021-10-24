البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

استقبل البابا تواضروس الثاني، باببا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر.

وقدم الأنبا مرقس تقريرًا مفصلًا للبابا تواضروس، مدعومًا بالخرائط لكنائس إيبارشية شبينالقناطر، والوضع الرعوي بها.

أعقب اللقاء، اجتماعًا عقده البابا مع مجمع كهنة شبين القناطر بحضور النائب البابوي، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية، ثم استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وناقش معهم، موضوع اختيار أسقف جديد للإيبارشية، واستقر مجمع الآباء الكهنة على تفويض قداسة البابا في اختيار الشخص المناسب ليكون أسقفًا لهم، واضعين كامل ثقتهم في رؤية وحكمة قداسته.

وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية.