الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة 1866 وفدًا وشخصية.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

أسبوع القاهرة الرابع
أسبوع القاهرة الرابع للمياه

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، بحضور ١٠٠٠ مشارك فعلي، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد، وحضور ٢٠ وفدا وزاريا ومشاركة ٤٤ وفدا وزاريًا بشكل افتراضي.

وشرف حفل الافتتاح بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح فيها أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة عن "المياه والسكان والتغيرات العالمية"، جاء في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد، مشيرًا إلى أن مصر لديها يقين ثابت بحتمية التعاون الدولى والعمل متعدد الأطراف، وفى القلب منه منظومة الأمم المتحدة التى ساهمت مصر في إنشائها، حيث انخرطت مصر بصورة بناءة في "مسار عقد المياه للأمم المتحدة ٢٠١٨- ٢٠٢٨" عبر مراحله المختلفة، بل وبادرت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس ٢٠٢٣.

القاهرة الرابع للمياه المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منظمات المجتمع المدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مصر تُشارك في وضع استراتيجية جديدة حول الطاقة المتجددة بإفريقيا

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر من أجل تأمين المياه

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

ننشر الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضي منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

شبكة إسطنبول.. كيف جنًد الموساد عملاء عربا داخل تركيا؟ وما مهامهم؟

للبيع في المزاد العلني: وثائق نادرة من"الهاجاناه" عن حرب 1948

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى