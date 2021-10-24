بمشاركة 1866 وفدًا وشخصية.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، بحضور ١٠٠٠ مشارك فعلي، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد، وحضور ٢٠ وفدا وزاريا ومشاركة ٤٤ وفدا وزاريًا بشكل افتراضي.

وشرف حفل الافتتاح بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح فيها أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة عن "المياه والسكان والتغيرات العالمية"، جاء في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد، مشيرًا إلى أن مصر لديها يقين ثابت بحتمية التعاون الدولى والعمل متعدد الأطراف، وفى القلب منه منظومة الأمم المتحدة التى ساهمت مصر في إنشائها، حيث انخرطت مصر بصورة بناءة في "مسار عقد المياه للأمم المتحدة ٢٠١٨- ٢٠٢٨" عبر مراحله المختلفة، بل وبادرت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس ٢٠٢٣.