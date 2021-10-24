مسؤولو الري بسوهاج يتفقدون مخر سيل نزلة القرية بالدوير

قام مسئولي الري، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بتفقد مخر سيل نزلة القرية بالدوير، حيث تم الاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، وخلوه من أية تعديات أو عوائق.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لمسئولي الري بالمحافظة، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، وتفقد جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة لإزالة أي معوقات أو تعديات، والتأكد من جاهزية تلك المخرات لمواجهة أية أزمات محتملة.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 176 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 9934 متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 133 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 3313 متر مربع، وعدد 29 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4040 متر مربع، وعدد 14 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 2580 متر مربع.

فيما قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه بدءا من 15 نوفمبر القادم، سيتم حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، من "مديريات الخدمة، والمصالح والهيئات العامة والشركات الحكومية، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى "، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة "، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من حصولهم على أية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 .

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية على: حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءا من 1 ديسمبر 2021.

ونصت المادة الثالثة على: السماح بفتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات، على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة، وذلك وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها، بحسب الأحوال، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

وفي المادة الرابعة من القرار نصت على : استمرار العمل بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام " 1246، 1469، و1684، و 1860، و2701، لسنة 2020م " والقرارات رقم " 993، و 1092، 1165، 1502، و2769، لسنة 2021م "، لحين صدور إشعار آخر.