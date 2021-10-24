«بلومبرج»: مصر تسعى لتوسيع دورها كمركز إقليمي لغاز «شرق المتوسط»

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر تستثمر المليارات لتوسيع دورها كمركز إقليمي للغاز، على الرغم من أزمة إمدادات الغاز العالمية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتحقيق نوعًا من التوازن بين أسعار الغاز الطبيعي ومعدلات تصديره إلى الخارج.

وأجرى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، حوارًا مع الوكالة الأمريكية، أثناء مشاركته في منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام منذ انطلاقه أمس السبت، حيث أكد خلاله أن مصر تسعى للعمل على خطة تتحول بموجبها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط.

منتدى غاز شرق المتوسط

وأشار "الملا"، في حواره مع "بلومبرج"، إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي تم الإعلان عنه قبل سنوات، وتحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها في القاهرة، وتضم العديد من دول الجوار، مضيفًا أن المبادرة تعتمد على نهج إقليمي تعاوني موجه نحو الاستفادة المثلى من موارد الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب العابرة للحدود.

وأوضح وزير البترول، أن منتدى غاز شرق المتوسط، ساهم في تحقيق هدف مصر الجاد بالتحول إلى مركز إقليمي وطريق رئيسي لتجارة الغاز، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم ثمار التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

ولفت إلى توقيع مصر مذكرة تفاهم مع اليونان، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين عن طريق كابل كهربائي بحري يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء، ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع القاهرة اتفاقية مماثلة مع قبرص لتوفير ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين.

وشدد على أن تلك الاتفاقيات تأتي "تأكيدًا لاستراتيجية مصر كمركز إقليمي للغاز"، يمكنه إطلاق إمكانات موارد الغاز الكاملة في منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال تسييل هذا الغاز الطبيعي وتصديره عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال، مضيفًا: "نحن نسعى لتدعيم وتحسين استخدام موارد الغاز تحت الماء بشكلٍ أمثل والتعاون مع بعضنا البعض بشكل جماعي كدول مجاورة".

تصدير الغاز إلى لبنان

وتطرق "الملا"، في حديثه إلى خطة مصر لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك، في إطار التعاون المشترك في مجال قطاع الطاقة بشكلٍ عام والغاز الطبيعي بشكلٍ خاص، مشددًا على حرص مصر على متابعة تلك الخطة والاستمرار فيها، وسرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان انطلاقًا من دور مصر الدائم تجاه أشقائها العرب ومساندة شعب لبنان الشقيق وتلبية احتياجاته من الطاقة.

وأشار إلى مصر كانت ترسل الغاز إلى لبنان قبل عشر سنوات، والآن تحاول إعادة تدوير تلك الخطة، منوهًا إلى أن الأمر يتطلب العديد من المراجعات الفنية والتجارية للبدء في تصدير الغاز بشكلٍ فعلي، مضيفًا: "نحن ملتزمون تجاه تلك الخطة ووقعنا اتفاقيات ومستعدون للاستمرار".

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وأكد الوزير، حرص مصر على انتهاج استراتيجية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، يحتاج إلى تعزيز التعاون بين دول العالم وتبني عديد من السياسات في هذا الشأن لضمان نجاحه.