الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصّور ليبى ينظم معرضًا لتوثيق إعادة إعمار ليبيا

إعادة إعمار ليبيا
إعادة إعمار ليبيا

أعلن المصور الليبي الشهير، عماد منكوسة، إطلاق معرض جديد يوثق خلاله إعمار ليبيا بالصور، من خلال تصوير كافة الإنشاءات والإنجازات التي تمت في ليبيا مؤخرًا.

وذكر "منكوسة"، في تصريحاتٍ صحفية، أن المعرض، الذي سيُعقد في ليبيا منتصف نوفمبر المقبل، به أكثر من 200 صورة ترصد بداية إعادة إعمار ليبيا من جديد، بعد السنوات العجاف السابقة، وذلك بالتعاون مع عديد من الدول العربية المحبة لليبيا وأهلها وعلى رأسها مصر.

وأضاف المصور الليبي أن الهدف من المعرض هو إعطاء جرعات من الأمل للشعب الليبي بأن القادم أفضل، وأن الخير والإعمار بدأ في ليبيا، وذلك من خلال صور توثق المشاريع الكبرى التي نفذتها ليبيا في الفترة الماضية بمختلف المجالات.

وأطلق المصور الليبي الشهير، عماد منكوسة، مؤخرًا، حملة لدعم السياحة العربية، من خلال تصوير المناطق السياحية الكبرى في مختلف الدول العربية، وبدأ المبادرة من مصر، باعتبارها أهم دولة في العالم العربي بها مختلف الحضارات التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم.

المصور الليبي اعمار ليبيا ليبيا

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