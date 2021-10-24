الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها فى مستهل التعاملات

البورصة
البورصة

استردت مؤشرات البورصة، جزءًا من خسائرها السوقية، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية لشرائح مختلفة من المتعاملين على أسهم منتقاة لا سيما الكبرى منها والقيادية، بالإضافة إلى الصعود الكبير لأسهم شركة "إي فاينانس" الذي تخطى نسبة الـ10%، متجاوزًا مستوى الـ25 جنيهًا للسهم في ثاني أيام تداولاته منذ بدء طرحه بالبورصة المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.35% ليصل إلى مستوى 11171 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.62%، ليصل إلى مستوى 2200 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 13488 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 4388 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.62% ليصل إلى مستوى 2428 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3409 نقطة.

وقال محللون بالسوق، إن تلك الارتفاعات تعد ارتدادة تصاعدية بعد الهبوط الكبير الذي منيت به الأسهم والمؤشرات، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ما ساهم في إرباك السوق وتكبد المستثمرون خسائر عاتية ما زالت إرهاصاتها مسيطرة على السوق حتى اليوم.

 وتوقع المحللون، تحسن الأجزاء تدريجيًا حال الوصول إلى حل في أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع اعتزام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مناقشة الأمر اليوم الأحد، للوصول على حل عادل، الأمر الذي يدفع البورصة إلى معاودة الصعود من جديد.

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